10 érdekes tény a görögdinnyékről, amit nem tudtunk

Nincs olyan gyümölcs, ami jobban megtestesíti a nyarat, mint a görögdinnye. Persze, cseresznye vagy barack is csak nyáron van, meg eper is, meg málna, de mégis, A Nyári Gyümölcs az a görögdinnye.

Ez a gyümölcs ráadásul nagyon érdekes képződmény, amikor elkezdtem róla olvasgatni, meglepődtem, mennyi különleges jellemzője van. Lássunk 10 érdekes tényt.

1. Zöldség is és gyümölcs is

A dinnye édes, ami miatt kapásból gyümölcsnek tartjuk. Ráadásul úgy is terem, mint a gyümölcs: a beporzott virágból lesz a dinnye, aminek magjai is vannak. De sok kertész mégis inkább zöldségnek tartja, mert növénytanilag a tökfélék családjába tartozik, mint az uborka, a cukkini, a sütőtök vagy a főzőtök, ami csupa-csupa zöldség.

2. 91 százaléka víz, pont, mint az agyunknak!

90 százalék fölötti víztartalmával - ami véletlenül egyébként pont megegyezik az emberi agy víztartalmával - az egyik legjobban hidratáló étel az összes közül. Ráadásul, noha édes, kalóriatartalma is alacsony, hiszen valójában az egésznek csak a tizede a gyümölcs, a többi pedig csupán víz.

3. A magnélküli változat nem génmódosított

A magokat nem (vagy alig) tartalmazó dinnyék nem valamiféle ördögi terv eredményeképpen születtek meg, hanem egyszerűen okos keresztezés eredményei: a 22 és a 44 kromoszómás görögdinnye változatokat keresztezik egymással, ebből a frigyből pedig meddő - mag nélküli - gyümölcsök születnek. Ezt a trükköt már 50 éve alkalmazzák a kertészek.

4. Az egész növény ehető

Miközben mindenki csak a piros gyümölcshúsra figyel, valójában a növénynek a héja is ehető, ráadásul tele van értékes tápanyagokkal. Ázsiában használják is hirtelen megpirítva, de ismert a dinnyehéjból készült savanyúság is. Kevésbé ismert, hogy állítólag isteni kompótot is lehet készíteni belőle.

A magokat sem kell leírni, Közel- és Távolkeleten egyaránt egyik őket snack-ként, szárítva-pörkölve, úgy, ahogy mi a szotyit vagy a tökmagot.

5. Mindenféle színben és formában létezik

A világon több, mint 1200 fajta görögdinnye ismert, ezek között vannak sárga, narancssárga sőt, fekete húsú változatok is. Ráadásul a kertészek (főleg Japánban) előszeretettel kísérleteznek azzal, hogy mindenféle érdekes formára növesszék, így létezik szögletes és szív alakú változat is. A szögleteset például úgy állítják elő, hogy a picike dinnyéket egy kocka alakú ketrecbe növesztik bele.

6. Ebben van a legtöbb antioxidáns

Miközben alig van benne kalória, telis-tele van likopénnel, azzal az antioxidánssal, ami a paradicsomban is megtalálható. Csakhogy a dinnyében jóval több van belőle, mint a paradicsomban. Sőt, a dinnyében van a legtöbb likopén az összes ismert zöldség-gyümölcs közül.

7. Létezik dinnyemag-köpő bajnokság

Sőt, nem csak verseny van, hanem világrekord is. A rekordot Jason Schayot tartja 1995 óta, amikor is a magokat 22,9 méterre köpte ki. Ezt a teljesítményt már 23 éve nem tudta senki megismételni!

8. Hónapokig eltartható, ivóvíztartalékként használható

Megfelelő körülmények között a görögdinnye hónapokig eláll, éppen ezért az ókorban a sivatagos vidékek népei gyakran használták a száraz időszakokra víztartalékként, sőt, kifejezetten ebből a célból termesztették. A dinnyéket nagyobb mennyiségben relatíve hűvös barlangokban tárolták, és ha vízre volt szükségük, egy edényben teljesen összezúzták a gyümölcsöt, majd kipréselték belőle a vizet.

9. A Pac-Man volt az első videójáték, amiben dinnye szerepelt

Az első játék, amiben volt görögdinnye a Pac-Man volt, ebben a dinnye volt a legértékesebb jutalom, 1000 pontot ért. A Namco 1980-as klasszikusa egy hosszú sorozat első darabja volt, azóta a görögdinnye játékok százaiban szerepelt már.

10. A legdrágább görögdinnye másfél millió forintba kerül

A japánokban van egy sajátos vonzódás a speciális és észbontóan drága gyümölcsök iránt - teniszlabda nagyságú eprek, öklömnyi szőlők, ilyesmik iránt lelkesednek. Valamint a Densuke dinnye iránt, amit kizárólag Hokkaido szigetén termesztenek, és ára 2500 és 6000 dollár közöt van, vagyis 700 ezer és 1,6 millió forintért már hozzájuthatunk. És hogy néz ki? Mint bármelyik görögdinnye, aminek nem cirmos a héja, és jó sötétzöld a héja.