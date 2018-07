Milyen sárgabarackból főzzek finom lekvárt, hogy ne legyenek benne kemény rostok?

A sárgabarack lekvár a legnépszerűbb magyar lekvár, nem is csoda, ha már ilyen finom kajszi terem nálunk. Csakhogy, bár sok fajta tökéletes erre a célra, van jó pár, ami pedig nagyon nem. Legyél okos, kerüld el az én tavalyi hibámat!

Tavaly 20 kiló barackból főztem lekvárt, és az egész kuka lett. Nem, a nagy részét nem dobtam ki, elvégre elég sokat melóztam vele, csak éppen ehetetlen. Rossz fajtájú barackot vettem, és erre sajnos rá is fáztunk. A kész lekvár tele van kemény rostokkal. Mármint olyan kemény rostokkal, hogy olyan érzés, mintha a lekvárt valaki jó sűrűn teleszórta volna viszonylag vaskos damildarabokkal.

A bosszantó az, hogy maga a gyümölcs teljesen finom volt, semmi nem mutatott arra, hogy a végeredmény ehetetlen lesz. De az lett. Próbáltuk palacsintába, próbáltuk sütibe, de egyszerűen annyira sok ilyen szúrós szál van benne, hogy élvezhetetlen. Csomó barátunk nem hitte el, amikor szomorúan mesélték, kételkedve követelték a kóstolót, majd megállapították ugyanazt: borzalmas.

Amit soha ne vegyél lekvárnak: Bergeron

Eső után köpönyeg, kissé későn kezdtem el utánanézni, miért jártam pórul. Így szembesültem azzal, hogy rossz fajtájú barackot vettem. Ezt a fajtát - jegyezzétek meg: Bergeron - kizárólag friss fogyasztásra és ivólé készítésére ajánlják, éppen azért, mert baromi erős rostjai vannak, amik a főzés során ilyen kemény, szúrós izékké csupaszulnak.

A baki úgy csúszott be, hogy a kajsziszezon legvégén kaptam észbe, amikor már csak ezt a fajtát tudtam venni, az ezobioöko-kézmúves-családigazdaságos szállító pedig nem kérdezett vissza, mire venném (pedig rohadt drága volt), noha 20 kilót kértem, gyanús lehetett volna, hogy nem frissen csipegetjük majd el.

Azóta tudom., hogy vannak kajszifajták, amikből nem érdemes lekvárt főzni. Jellemzően friss fogyasztásra, ipari felhasználásra (lének) vagy befőttkészítéshez ajánlják ezeket a fajtákat:

Bergeron

Ceglédi óriás

Orangered

Pannónia

Goldrich

Hargrand

Rózsabarack

Amit vegyél: Magyar kajszi, Gönci magyar kajszi, Szegedi mamut, Budapest, Ceglédi arany

A lekvárnak leginkább alkalmas kajszifajtákban az a közös, hogy kevés, illetve puha rost van bennük, amit úgy is szoktak mondani, hogy "puhább húskeménységűek". Lekvárfőzéshez kifejezetten ajánlott fajták ezek:

Magyar kajszi

Gönci magyar kajszi

Szegedi mamut

Budapest

Ceglédi arany

Amire figyeljetek, hogy "Ceglédi" kezdetű barackfajtából több is van, és míg a Ceglédi aranyról azt olvastam, hogy finom lesz belőle a lekvár, addig a Ceglédi óriást erre a célra nem javasolják.

Az biztos, hogy a Magyar kajszi és a Gönci magyar kajszi tökéletes, mindkét fajtából főztem már be korábban, és hibátlan lett a lekvár belőle. Biztosan többféle lekvárnak kiváló fajta létezik még az országban, én eddig ezekről találtam több egymástól függetlenül is pozitív infót, de ha tudtok még remek kajszi-változatokról, írjátok meg kommentben!

Honnan tudjuk, mit veszünk?

Most jön a nehéz része, honnan tudjuk, milyen fajta barack van az árusnál? Hát, én ránézésre egészen biztosan sehonnan, szóval kérdezni kell. Méghozzá proaktív módon érdemes. Ha van bevált piaci zöldségesünk, már a befőzés előtt elkezdhetjük kérdezgetni, mikor, milyen fajta lesz nála. Ha nem tud válaszolni, az nem túl jó jel.

Jó lehetőség még a rendelés is - egyre több termelőtől lehet Facebookon vagy különféle internetes oldalakon közvetlenül is rendelni, ők általában már hetekkel korábban jelzik, várhatóan mikor érik majd a barack, és milyen fajtát fognak szállítani. Ez a módszer sajnos gyakran kicsit drágább, mintha csak úgy vadászunk a piacon, viszont talán biztonságosabb.

Jó megoldás lehet még a Szedd magad, vagy hasonló akció is, csak sajnos a Szedd magad oldalak többsége nem sok információt ad a fajtákról. Én idén egy termelőtől próbálok meg közvetlenül venni, olyan félig szedd-magad, mert oda kell menni érte, de addigra ők leszedik. Ez a család Gönci fajtával is foglalkozik. Néhány napon belül kiderül, jut-e nekem is a terméséből.